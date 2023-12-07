Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonda 1 örgüt yöneticisi tutuklandı

Ankara'da "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 örgüt yöneticisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından lüks eğlence merkezi, bar, pavyon ve gece kulübü işletmecilerini baskı altına alarak illegal yollarla ele geçirmek suretiyle başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karışan, liderliğini hırsızlık ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Ankara genelinde 2016-2023 yılları arasında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik devam eden operasyonel çalışmalar sonucunda örgütün kontrolündeki eğlence mekanlarında vatandaşlar üzerinde baskı ve korku oluşturan şahıslardan sorumlu olan, örgüt üyelerine suç eylemleri ile ilgili talimat veren ve örgütün işlediği suçları gizlemeye yönelik eylemde bulunan firari örgüt yöneticisi Kanber K., yapılan uzun soluklu takip neticesinde 4 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kanber K., "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" olmak üzere üç ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 31 şahıs tutuklandı. - ANKARA