Ankara'da Atıl Binada Göçük: Can Kaybı Yok

Ankara'da atıl durumdaki 3 katlı binada göçük meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Alınan bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde içinde kimsenin yaşamadığı 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda yıkılan binada mahsur kalan olmadığı belirlendi. - ANKARA