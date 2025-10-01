Ankara'da Atıl Binada Göçük: Can Kaybı Yok
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki atıl durumdaki 3 katlı binada meydana gelen göçükte can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası bölgeye acil ekipler sevk edildi.
Ankara'da atıl durumdaki 3 katlı binada göçük meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Alınan bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde içinde kimsenin yaşamadığı 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda yıkılan binada mahsur kalan olmadığı belirlendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa