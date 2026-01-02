Haberler

Etimesgut'ta atık plastik yangını

Etimesgut'ta atık plastik yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etimesgut'ta açık arazide atık plastik kasaların yakılmasıyla başlayıp itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine meydana geldi. Yangın, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Ankara'da açık arazide atık plastik kasaların yakılması nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Etimesgut'ta yer alan Şaşmaz Sanayi Bölgesi'ndeki açık arazide atık plastik kasaların yakılması nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenilen yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok

Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Verilecek hesabım yok
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları