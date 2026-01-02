Etimesgut'ta atık plastik yangını
Etimesgut'ta açık arazide atık plastik kasaların yakılmasıyla başlayıp itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine meydana geldi. Yangın, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Ankara'da açık arazide atık plastik kasaların yakılması nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Etimesgut'ta yer alan Şaşmaz Sanayi Bölgesi'ndeki açık arazide atık plastik kasaların yakılması nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenilen yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa