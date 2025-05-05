Ankara'da Asker Eğlencesinde Kavga Anbean Kamerada

Ankara'da asker eğlencesinde çıkan kavga kamerada

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde asker eğlencesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga, eğlenceye gelen diğer vatandaşlar tarafından güçlükle ayrılırken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.