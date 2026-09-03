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Çankaya'da Otluk Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankaya'da Otluk Yangın Kontrol Altına Alındı
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'nde yer alan verici ve baz istasyonlarının bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede civardaki otluk araziye yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, orman, elektrik bakım onarım ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

"Elektrik tellerinden patlama sesleri geldi ve yangın çıktı"

Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından Atilla Küçük: "Elektrik tellerinden patlama sesleri geldi ve yangın çıktı. Alevler etrafı sarmaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler. Söndürme ve soğutma faaliyetlerine devam ediyor ekipler. Yangın kontrol altına alındı. Yangının nedenini bilmiyoruz ama burada yaşayanlar elektrik tellerindeki arızadan dolayı çıktığı söylüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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