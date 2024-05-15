Ankara'da aracına çarpan sürücüye tepki gösteren taksici satırlı saldırıya uğradı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksici, başka bir araç sürücüsü tarafından satırlı saldırıya uğradı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA DA SATIRLA DEHŞET SAÇTI

Olay, saat gece 03.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir araç, yolcu almak için yol kenarında bekleyen taksinin aynasına çarptı. Taksici, aracına çarpan sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Kendisine korna çalınmasına sinirlenen sürücü araçtan inerek elindeki satırla taksiciye saldırmaya başladı.

TAKSİCİNİN BAŞ PARMAĞI KOPTU

Saldırı anı, taksinin güvenlik kamerasına yansırken saldırgan şahıs, taksiciye satırla defalarca vurdu. Saldırganın durması için yalvaran taksicinin, aldığı darbeler sonucu baş parmağı koparken saldırgan ise kayıplara karıştı.