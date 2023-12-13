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Ankara'da Araç ve Belediye Otobüsü Personeli Arasında Tartışma

13 Aralık 2023 17:29 Güncelleme: 17:31 Abone Ol

Başkentte 06 CPM 117 plakalı araç ile belediye otobüsü personelinin tartışması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CPM 117 plakalı aracın kullanıcısı ile belediye otobüsü personeli sebebi henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı. Daha sonra belediye otobüsünü durduran araç şoförü ve arkadaşı otobüsün önünü keserek küfretti. O anlar ise otobüste olan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA