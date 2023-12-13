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Ankara'da Araç ve Belediye Otobüsü Personeli Arasında Tartışma

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Başkentte 06 CPM 117 plakalı araç ile belediye otobüsü personelinin tartışması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CPM 117 plakalı aracın kullanıcısı ile belediye otobüsü personeli sebebi henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı. Daha sonra belediye otobüsünü durduran araç şoförü ve arkadaşı otobüsün önünü keserek küfretti. O anlar ise otobüste olan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

Başkentte 06 CPM 117 plakalı araç ile belediye otobüsü personelinin tartışması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CPM 117 plakalı aracın kullanıcısı ile belediye otobüsü personeli sebebi henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı. Daha sonra belediye otobüsünü durduran araç şoförü ve arkadaşı otobüsün önünü keserek küfretti. O anlar ise otobüste olan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Ankara Şiddet Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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