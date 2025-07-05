Ankara'da Anne ve Çocuğuna Otomobil Çarptı: Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

Ankara'da Anne ve Çocuğuna Otomobil Çarptı: Feci Kaza Güvenlik Kamerasında
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Ankara'nın Mamak ilçesinde karşı yola geçmeye çalışan anne ile çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce savrulurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bölgedeki yol güvenliği sorunları gündeme geldi.

Ankara'da karşı yola geçmeye çalışan anne ile çocuğuna otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk metrelerce savrulurken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, anne ile erkek çocuğuna karşı yola geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpışma nedeniyle çocuk metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bu yol mahallenin en büyük sorunlarından biri"

Kazayla ilgili konuşan esnaflardan Nurullah Bağcı, "Fren sesi duydum. Mesafe çok uzundu. Araç sahibi ortalama 30 metre frene basarak ilerledi. Karşı yola geçmeye çalışan anne, onun çocuğu ve diğer bir kişiye çarptı. Sürücü aşırı hızlıydı. Bu yol mahallenin en büyük sorunlarından biri. Sürekli kaza oluyor. Bu bölgeye kasis yapılması gerekiyor. İnşallah müdahale ederler. Çocuğun annesinde iç kanama olduğu duyduk ama çocuğu için ayaktaydı. Çocukta başından yaralanmıştı. Ambulansı aradık. Hastaneye götürdüler. Bu kazaların önüne geçilmesi için önlem alınması lazım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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