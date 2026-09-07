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Ankara’da anız yangını söndürüldü

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Ankara’nın Ayaş ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ayaş ilçesi Eski Başayaş Mahallesi'nde anız yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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