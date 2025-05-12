Ankara'da Alev Topuna Dönen Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle yanan Ford Connect model otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın gerçekleştiği bölgede trafik akışında duraksamalar yaşandı.
Ankara'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
ANKARA - Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çankaya ilçesi, Ankara - Konya Karayolu mevkiinde meydana gelen olayda, Ford Connect model otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik akışında bir süre duraksamalar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa