Ankara'da bıçaklı saldırıda yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavisi sürüyor

Ankara'da aile fertlerine bıçakla saldıran yabancı uyruklu şahsın yaraladığı 4 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede sürüyor.

Olay, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle aynı evde yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırıda bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırganın olayın ardından bıçakla intihara kalkıştığı sırada kendisini de yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı