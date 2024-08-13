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Ankara'da Ahır Yangınında 26 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangında 26 büyükbaş hayvan telef oldu. Çiftlik sahibi, zararının 10 milyon olduğunu ifade etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangında 26 büyükbaş hayvan telef oldu. Çiftlik sahibi, zararının 10 milyon olduğunu ifade etti.

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Memlik köyünde meydana geldi. Nesim Kızıl'ın sahip olduğu besi çiftliğindeki ahırda henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanları fark eden Kızıl, eşi ile birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Kızıl, alevlerin büyümesinin üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Söndürülen ahıra giren Kızıl, korkunç manzarayla karşılaştı. Çiftlik sahibi Kızıl, 26 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve zararının 10 milyon TL olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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