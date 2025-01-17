Katip mahkeme salonunda aniden hayatını kaybetti

Ankara Adliyesi'nde dehşet veren bir olay yaşandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli katip Feramuz Deniz (55), saat 11.00 sıralarında duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yapmaya başladı.

MAHKEME SALONUNDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Deniz aniden fenalaşarak oturduğu sandalyeden düşüp başını yere çarptı. Mahkeme salonuna giren mesai arkadaşları Deniz'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları katibi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Deniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katibin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.