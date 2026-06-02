Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Olay anının görüntü ortaya çıktı
Ankara Etimesgut'ta 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısıyla yaşadığı 7. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, şüpheli nişanlı tutuklandı.
Ankara'da 7. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının, düşme anına ait görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, 25 Mart'ta Etimesgut ilçesinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, 30 yaşındaki Türkan Biçer adlı kadın, nişanşlısı Fatih Ö. (43) ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Biçer'in düştüğü ana ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, gözaltına alınan şüpheli Fatih Ö. hakkında ise tutuklu yargılama kararı verilmişti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı