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Başkent'te 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Vahim bir iddia var

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Ankara'da vatandaşlar 6 yaşındaki kız çocuğuna ait bir cansız beden buldu. Kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceği değerlendiriliyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde vatandaşlar, bir çocuk cesedi buldu. Çocuğun yabancı uyruklu F.E. (6) olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başkent'te 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Vahim bir iddia var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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