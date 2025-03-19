Başkent'te 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Vahim bir iddia var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde vatandaşlar, bir çocuk cesedi buldu. Çocuğun yabancı uyruklu F.E. (6) olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.