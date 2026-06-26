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Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işletmede yapılan denetimde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken işletme faaliyetten men edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde piyasa değeri 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletme denetlendi. "Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik yapılan denetimlerde yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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