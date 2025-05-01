Ankara'da 5 katlı binada yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 5 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevlerin fark edilmesiyle birlikte ihbar üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altında alındı. Yangın ile soruşturma başlatıldı.