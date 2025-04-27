Ankara'da 4 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza Kamerada
Ankara'nın Mamak ilçesinde, 4 otomobilin zincirleme bir şekilde birbirine çarpması sonucu meydana gelen kaza, başka bir aracın iç kamerasına yansıdı.
4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada
ANKARA - Ankara'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.
Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesinde, Çankaya caddesinde istikamet etmekte olan 4 otomobilin zincirleme bir şekilde birbirine çarpması ile meydana geldi. O anlar ise başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa