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Ankara'da 4 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza Kamerada

Ankara'da 4 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza Kamerada
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, 4 otomobilin zincirleme bir şekilde birbirine çarpması sonucu meydana gelen kaza, başka bir aracın iç kamerasına yansıdı.

4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada

ANKARA - Ankara'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesinde, Çankaya caddesinde istikamet etmekte olan 4 otomobilin zincirleme bir şekilde birbirine çarpması ile meydana geldi. O anlar ise başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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