3 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan sanık için mütalaa açıklandı

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıkların, 2 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.Ü., tutuksuz sanık K.Ç. ve taraf avukatları yer aldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, dava dosyasına gelene evrakı okumasının ardından esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

2 AYRI SUÇTAN AYRI AYRI CEZA TALEP EDİLDİ

Savcı, sanıkların "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların atılı suçlardan ayrı cezalandırılmaları heyetten talep etti.

Sanıklar ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.