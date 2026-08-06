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Elmadağ'da 3 ev alevlere teslim oldu

Elmadağ'da 3 ev alevlere teslim oldu
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, 3 evi kullanılamaz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 ev alevlere teslim oldu. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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