15 yaşındaki kıza otobüs durağında dehşeti yaşattı, bıçaklayıp gasbetti
Ankara'da durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kızı kalçasından bıçaklayıp telefonunu ve parasını gasbeden 46 yaşındaki şüpheli 8 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde okuldan çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenci dehşeti yaşadı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Çocuğu kalçasından bıçaklayan daha sonra telefon ve parasını gasbeden S.P. (46) Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.