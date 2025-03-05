15 yaşındaki kıza otobüs durağında dehşeti yaşattı, bıçaklayıp gasbetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde okuldan çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenci dehşeti yaşadı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Çocuğu kalçasından bıçaklayan daha sonra telefon ve parasını gasbeden S.P. (46) Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.