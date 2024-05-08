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15 yaşında abla katili oldu! "Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gidiyordu"

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Ankara'da ruhsal problemler yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan çocuk ifadesinde "Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum" ifadelerini kullandı.

Altındağ'da meydana gelen olayda 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinden bir yaş büyük ablasını sırtından bıçakladı. Saldırgan kardeşin savcılıkta alınan ifadesinde, "Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum" dediği öğrenildi.

"SİGARAMI VE ÇAKMAĞIMI ALIP TESLİM OLDUM"

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.'yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete teslim olan saldırgan kardeş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanık E.İ.'nin savcılıkta alınan ifadesinde, "Ablam olaydan bir gün önce evden kaçtı. Babamla kendi imkanlarımızla bulduk. Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum. Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum. Ablam, 'imdat ölüyorum' diye bağırdı. Sigaramı ve çakmağımı yanıma alıp karakola teslim oldum. 1 haftadır kullanmam gereken psikiyatri ilaçlarımı kullanmıyordum, olay nedeniyle çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Çocuk Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Marko Apostolidis:

gönüllü teslim olmuş hemen beraat ve madalya (iyi hal mükafatı)

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sedat yakup:

zaten cazayi ehliyeti yok

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Sabri:

Bu çocuğun nasıl ablasını öldürmesi normal değilse ablasınında her küstüğünde evden kaçıp başka erkeklerde kalması normal değil normal olarak çocuğun kafası gitmiş bi birikim yaşamış anlık Bi olayını görmüşse o anki psikolojisini yaşamak istemem daha kötü olabilir

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hakan er:

Anne baba suçlu

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Perwer:

Ablası dediği gibi ise psikolojik sorunları olması normal.

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Snn Aksu:

Kinamiyorum üst sakal alt kısmı bıyık hesabı

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İNAN DIRAZ :

Ülke öyle bir hale geldiki, artık arı namusu şerefi için elini kana bulayana cani ve suçlu gözü ile bakılıyor, eskiden bunu yapmayana adam denmezdi, dünyada düzen bozuldu gitti, çocuk iyik 18 yaş üstü değilmiş aksi halde ömür boyu hapis ceza alırdı.

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