Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan 15 yabancı uyruklu göçmen Jandarma Ekiplerinin yaptıkları kontrollerden sonra otobüsle Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - 3. Sayfa