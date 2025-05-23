Ankara'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ankara'da başından vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu Sultan Yılmaz, intihar veya kaza sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Ankara'da başından vurulmuş halde ölü bulunan kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu son yolcuğuna uğurlandı. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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