Ankara'da 1 Mayıs Yürüyüşü Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşti
Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayarak Tandoğan Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe sendikalar, işçiler ve siyasi isimler katıldı.
Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşti.
Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metrosundan başlayıp Tandoğan meydanında sona eren 1 Mayıs yürüyüşüne birçok sendikalar, işçiler ve siyasi isimler katıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşen yürüyüşün ardından Tandoğan meydanında 1 Mayıs etkinliği gerçekleştirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa