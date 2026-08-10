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Konya Cezaevi isyan iddialarına soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair asılsız paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı ve 21 hesaba erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönünde paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu paylaşımları yapan hesaplar hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair yapılan paylaşım içeriklerinin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda bu tür paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına sulh ceza hakimliğince erişimin engeli kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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