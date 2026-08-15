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Ümraniye'de Suç Örgütü Evrakları İmha İhbarı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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