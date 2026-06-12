Haberler

Ankara'da husumetli şahısların kavgası kamerada

Ankara'da husumetli şahısların kavgası kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddialara göre, Çubuk ilçesinde araç içerisindeki kişiler, yolda gördükleri husumetlilerinin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süreç yine başa sardı! Trump'ın sözlerine İran'dan yalanlama

Süreç yine başa sardı! Trump'ın sözlerine İran'dan yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu

Dünya Kupası maskotu sandı, kimliklerini öğrenince şoke oldu
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza günler kala yaptığı gereksiz eleştiriye bakın! Oldu mu şimdi?
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

Erdoğan'dan olay benzetme
Amasya'da tarihi keşif! 130 yıldır kayıp 'Yitik Türk Lalesi' yeniden ortaya çıktı

Herkes aradı, bir kapıcı buldu!