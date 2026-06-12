Ankara'da husumetli şahısların kavgası kamerada
Ankara'nın Çubuk ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İddialara göre, Çubuk ilçesinde araç içerisindeki kişiler, yolda gördükleri husumetlilerinin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı