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Ankara Çankaya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza anı kamerada, bir kişi öldü

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Ankara Çankaya'da sabah saatlerinde seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait kamera kaydı ortaya çıktı; görüntülerde motosikletin metrelerce havaya uçtuğu anlar yer aldı.

Ankara'da seyir halindeki motosikletle otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ait kamera kaydı ortaya çıktı.

Çankaya'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpışmış ve motosiklet sürücüsü Cem Şahin hayatını kaybetmişti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, diğer aracın sahibi ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülmüştü.

Ortaya çıkan kazanın görüntülerinde ise Şahin'in motosikletiyle virajı dönen otomobilin çarpışma anı ile Şahin'in metrelerce havaya uçtuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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