Üye Girişi
Haberler

Ankara Çamlıdere'de 25 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Ankara Çamlıdere'de 25 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen operasyonda iki şüphelinin evinde yapılan aramada 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, Çamlıdere ilçesi Çukurören Hatipler Mahallesi'nde yaşayan M.S. ve M.S. isimli şüphelilerin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Çamlıdere Güvenlik Politika 3-sayfa ankara Hukuk

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera PAOK maçında neden yok? Muslera cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Alaves golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar Büşra Pekin hangi rolde oynuyor? Arveles ateş düşürür mü? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak? Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi? S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 24 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Real Madrid Alaves maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Alaves maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Alaves maçı hangi kanalda? Real Madrid Alaves maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });