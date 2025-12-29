Yalova'daki terör saldırısına ilişkin dezenformasyon paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yayılan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında değerlendirildiğini belirterek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. - ANKARA