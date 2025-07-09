Ankara Başsavcılığı, Grok Yapay Zekası Hakkında Soruşturma Başlattı
Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, X sosyal medya platformunun yapay zeka uygulaması Grok'ın hakaret içeren cevapları nedeniyle soruşturma başlattı. Erişim engeli kararı bekleniyor.
Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.
X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli kararı bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa