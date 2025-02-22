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Ankara-Ayaş Yolu LPG Tankeri Sızıntısı Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Ankara-Ayaş Yolu LPG Tankeri Sızıntısı Nedeniyle Trafiğe Kapandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle Ankara-Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle Ankara- Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Sincan ilçesi D140 Ankara - Ayaş yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 34 KC 7702 plakalı tankerden gaz sızıntısı yaşanması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sızıntıya müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ankara-Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken ayrıca istasyon çevresindeki ara sokaklarda da önlem alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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