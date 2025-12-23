Savcıların şifresiyle UYAP'a girip dosya kapattığı iddia edilen zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi

Ankara Adliyesi'nde savcılara ait kullanıcı bilgilerini kullanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) izinsiz şekilde giriş yaptığı ve bazı soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede dava dosyasına gelen mazeret dilekçelerinin okumasının ardından tanıklar dinlendi.

Sanık Yılmaz'ın nişanlısı tanık N.J.R, "Ben olayları Ahmet boşanma davası açtıktan sonra eski eşinin evimizi basmasıyla öğrendim. Şikayetinden sonra da birkaç kez aradı, buluşmak istedi. O sırada Ahmet'le küstük. Zeliha bana 'Ahmet'i şikayet ettim, ömrünün sonuna kadar içerde yatsın' dedi. Ben de 'Suçunu bilemem ama ben konuşursam ailesine rezil ederim, söyle karşıma çıkmasın' dedim. Bu söylediklerim dosyayla alakalı değildi. Benim bu olayla ilgili bilgim yok" ifadelerinde bulundu.

Tanık S.F.E. ise sanık Ömer Faruk Bol ile yakın arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Ahmet Yılmaz'ı, Muhammet abi yurt dışına gittikten sonra görmeye başladım. Ömer'e lazım olduğunda kredi kartlarımı veriyordum. Bazen Ömer'de kalıyordu. Yakın dostum olduğundan sorgulamıyordum. Tüm gün birlikteydik kartlarımı kullanmasında da bir sakınca görmedim" dedi.

Mahkemece dinlenen tanık Y.B.Y. de çalışma vizesi çıkartmak istediğini, internet üzerinden M.F.I'yla tanıştığını, kendisiyle ödeme için iletişime geçtiklerini, parayı sanık Ömer Talha Bol'un alacağını söylediklerini anlattı.

Para teslim edilirken Bol'la arasında şifreli konuşma geçmediğini söyleyen Y.B.Y, "Ömer'i tanımıyorum, para teslim edilirken telefonda M.F.I. ile teyitleştik. Ben bu parayı 5 yıllık çalışma vizesi için verdim. Olaylarla alakalı bilgim yok. Ardından ailevi sebepler yüzünden gitmekten vazgeçtim" diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından, duruşmaya yarına ertelendi.

İddianame geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor. Yılmaz hakkında toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi. - ANKARA