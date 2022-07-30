Ankara 3. sayfa haberi | Ankara'da kesici aletli saldırgan tehditler savurduğu kadını yaraladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi tehditler savurduğu kadını kesici aletle yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlemeyen bir kişi Mutlu Aydın'a (44) tehdit ve küfürler etmeye başladı. Yanında getirdiği kesici aletle Aydın'ı karnından yaralayan saldırgan şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken, korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Sekreterim aradı. 'Bana saldırdılar başkanım' dedi"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi Başkanı Özdemir Özdemir, "Sekreterim aradı. 'Bana saldırdılar başkanım' dedi. Bir kişi kesici bir aletle yaralamış. Sekreterimi tartaklamış. Fazla konuşamadı. Şu anda kendisine dikiş atılıyor. Provokatör birisi mi, meczup mu? Bilmiyoruz. Olayın aslını henüz bilmiyoruz ama peşini bırakmayacağız. Kesici bir aletle yalnız kalan sekreterimizi yaralamış, küfürler etmiş. Sekreterimizin durumu iyi, hayati tehlikesi yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA