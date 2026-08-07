Haberler

Anız Yangınında Traktör ve Patoz Küle Döndü

Anız Yangınında Traktör ve Patoz Küle Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangınında 3 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin arasında kalan traktör ile patoz yandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangınında 3 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin arasında kalan traktör ile patoz yandı.

Hamzalar köyü yakınlarında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir traktör ile patoz yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü

Milyon dolarlık Türk gemisinden geriye demir yığını kaldı
Elbistan'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu

2 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Durumu ağır
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı