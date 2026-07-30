Haberler

Anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aslanlar köyü Ağırtaş mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, geniş alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönümlük anız alanı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Başkanın 'Gelmeyin' paylaşımı tartışma sebebi oldu

Belediye başkanından ortalığı karıştıracak paylaşım: Gelmeyin
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak

Sürücüler dikkat! İstanbul trafiğinde yeni dönem
İstiklal Yolu’nun kahraman ilçesine Meclis’te tarihi tören

İstiklal Yolu'nun kahraman ilçesine Meclis’te tarihi tören
Kırmızıda geçti, 112 kilometre hızla çarptı! Anne-kızın hayatını kaybettiği anlar kamerada

Kırmızıda geçti, 112 kilometre hızla çarptı
'Daltonlar' ve 'Sercan Sayal' suç örgütlerini övenlere operasyon: 5 gözaltı

Vatandaşın korkulu rüyası olan örgütleri övdüler: Çok sayıda gözaltı

Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz