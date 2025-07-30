Anız Yakma Paylaşımı Sebebiyle Gözaltına Alındı

Anız Yakma Paylaşımı Sebebiyle Gözaltına Alındı
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Mardin'de sosyal medyada 'Koskocaman tarlayı çubukla yaktık' paylaşımı yapan 15 yaşındaki F.G. gözaltına alındı. Jandarma, kimliğini tespit ettiği genç kişiyi adliyeye sevk etti.

Mardin'de anız yakma anlarını sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyeti esnasında, sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlıklı görüntüleri tespit etti. Kimlik tespiti yapılan F.G. (15), Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan F.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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