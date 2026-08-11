Diyarbakır'da fren yapan kamyonetin demirleri yola savruldu: Kaza anları kamerada

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün fren yapmasıyla üstündeki demirlerin yola savrulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda seyir halinde olan demir yüklü kamyonet, önündeki otomobilin durmasıyla yavaşlamaya başladı. Kamyonetin durmasıyla üstündeki demirler kayarak yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonetin fren yapmasıyla demirlerin yola savrulup metrelerce kaydığı, önde duran otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareketlendiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı