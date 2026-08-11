Haberler

Diyarbakır'da fren yapan kamyonetin demirleri yola savruldu: Kaza anları kamerada

Diyarbakır'da fren yapan kamyonetin demirleri yola savruldu: Kaza anları kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Yenişehir'de seyir halindeki demir yüklü kamyonet, önündeki otomobilin durmasıyla fren yapınca üzerindeki demirler yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün fren yapmasıyla üstündeki demirlerin yola savrulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda seyir halinde olan demir yüklü kamyonet, önündeki otomobilin durmasıyla yavaşlamaya başladı. Kamyonetin durmasıyla üstündeki demirler kayarak yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonetin fren yapmasıyla demirlerin yola savrulup metrelerce kaydığı, önde duran otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareketlendiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!

Uçağı kaçırmamak için aprona koşmuşlardı: O yolcular Türk çıktı

Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı

Tam bitti derken yeniden hortladı! Asya ülkesinde ölümler zirve yaptı