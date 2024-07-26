Angus Sığırlarının Saldırısı Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde angus cinsi sığırın saldırdığı işçinin kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde yaşandı. İddiaya göre Brezilya'dan ithal edilen angus cinsi sığırın göğsüne kafa attığı İrfan B. ağır yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin yolda kalbi durdu. Sağlık ekipleri tarafından kalbi yeniden çalıştırılan işçi, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA