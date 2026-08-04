Andırın'da kaçak ağaç kesimine geçit yok

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman ekiplerinin denetimleri sırasında kaçak kesildiği belirlenen ağaçlar ile bunları taşıyan araca el konuldu.

Andırın Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Andırın ve Elmadağ Orman İşletme Şefliği ekiplerinin koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kaçak kesilen ağaçlar tespit edildi. Kaçak kesilen ağaçlara ve nakliyede kullanılan araca el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, orman ekiplerinin kaçak ağaç kesimine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yeşil Vatan'ın her karışını korumak için 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı