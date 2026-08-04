Haberler

Andırın'da kaçak ağaç kesimine geçit yok

Andırın'da kaçak ağaç kesimine geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman ekiplerinin denetimleri sırasında kaçak kesilen ağaçlar ve bu ağaçları taşıyan araç ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ekipler 'Yeşil Vatan'ı korumak için 7 gün 24 saat sahadayız' dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman ekiplerinin denetimleri sırasında kaçak kesildiği belirlenen ağaçlar ile bunları taşıyan araca el konuldu.

Andırın Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Andırın ve Elmadağ Orman İşletme Şefliği ekiplerinin koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kaçak kesilen ağaçlar tespit edildi. Kaçak kesilen ağaçlara ve nakliyede kullanılan araca el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, orman ekiplerinin kaçak ağaç kesimine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yeşil Vatan'ın her karışını korumak için 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Usulsüz vatandaşlık soruşturması! 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı

Dev operasyon! 72 kişi gözaltına alındı, 7 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek

Beklenen gün geldi! Kritik liste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar pes dedirtti
Gümüşlük'te halk plajı isyanı! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi

Halk aylardır isyanda, Belediye Başkanı'ndan ses seda yok
Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur

Gözaltı sonrası olay sözler: Konuşursa deprem olur
Galatasaray'a Singo şoku! Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek

Galatasaray'a Singo şoku!

Hatay'da kamyon bahçeye uçtu: 10 çocuk annesi can verdi

Bahçeye uçan kamyon 10 çocuk annesini hayattan kopardı
Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı