Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal talebini...
Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal talebini reddetti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa