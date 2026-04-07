Geleceğin teminatı çocuklar polislik mesleğini tanıdı

Erzincan'da 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencileri polislik mesleği ile tanıştı ve güvenlik bilincinin önemini öğrendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencileri polis birimlerini ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Özel Gökyüzü Çocukları Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerini gezdi.

Etkinlikte çocuklara polislik mesleği tanıtılırken, güvenlik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların polislik mesleğini yakından tanımalarına katkı sağladığını belirterek, geleceğin teminatı olan çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
