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Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 'torbacılara' yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu maddelerin sosyal medya üzerinden satıldığı belirlendi.

Anamur torbacılardan temizlendi: 16 şüpheli tutuklandı

Tutuklanan şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri sosyal medya üzerinden bağ kurup sattıkları belirlendi

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri sosyal medya üzerinden bağ kurup sattıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 'torbacı' olarak bilinen satıcılarına yönelik Anamur ilçesinde önemli bir çalışma yaptı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin 6 ay süren araştırma ve takibin ardından bir çok adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla Anamur ilçesi torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerinden temizlendi. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden bağ kurdukları şahsılarla irtibat kurup satış yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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