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Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen A.K. ile T.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 9,12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı değerlendirilen M.K.'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Aramalarda 4 parça halinde toplam 41,6 gram bonzai, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1 bin 850 TL nakit para, 1 cep telefonu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile biri dolu biri boş 2 aseton kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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