Anamur'da jandarma baskınında 51 hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, oda içerisinde kurulan özel bölmede yetiştirildiği değerlendirilen kenevirlerle birlikte esrar ve tohumlar ele geçirdi, 2 şüpheli yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozdoğan Mahallesi'nde bir adres belirlenerek baskın gerçekleştirildi. Yapılan baskında şüpheliler Onur A. ile O. A. yakalandı. Evin bir odasında özel bir bölme tespit edildi, saksılarda 51 adet hint keneviri, 145 gram uyuşturucu madde ile bir miktar kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınıp işlemleri yapılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur A. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı