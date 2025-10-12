Haberler

Anahtar Parti Konvoyunda Trafik Kazası

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyunda trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Şehirlerarası Otobüs Terminali yolu üzerinde gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada konvoyda çarpışan iki araçta ağır hasar oluştu. Bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışan iki araçtaki sürücü ve yolcular tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
