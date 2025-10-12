Anahtar Parti Konvoyunda Trafik Kazası

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyunda trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Şehirlerarası Otobüs Terminali yolu üzerinde gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada konvoyda çarpışan iki araçta ağır hasar oluştu. Bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışan iki araçtaki sürücü ve yolcular tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM