Anadolu Otoyolu'nda Yabancı Plakalı Otomobil Yangını

Anadolu Otoyolu'nda Yabancı Plakalı Otomobil Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan yabancı plakalı otomobilin yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonrası araçtan geriye demir yığınları kaldı ve yol, trafik akışı normale döndü.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken alev alev yanan yabancı plakalı otomobilden geriye, demir yığınları kaldı.

Otoyolun Hendek geçişi Kalayık Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, C.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobilde henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kalırken tek şeritten ulaşım sağlanan trafik, aracın bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.