Anadolu Otoyolu'nda Tırda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda bir tırın çekici bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde alevlere teslim olan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, otoyolun Derince ilçesi mevkii İstanbul yönünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın çekici bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa