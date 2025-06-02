Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını

Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını
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Sakarya geçişinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün ihbarı ile müdahale edildi. Yangın sonucu otoyolda kısa süreli trafik aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan S.A. kontrolündeki 34 KGC 610 plakalı Toyota marka otomobilin motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın sebebi ile otoyolun Ankara yönünde trafik kısa süreli olarak aksadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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